Partenza oltre le aspettative per i mercatini di Natale di Trento. Quindicimila le presenze registrate la sera di sabato 18 novembre, dopo le 18 quando il sindaco, Franco Ianeselli, ha acceso le 24mila luci dell’albero dando così avvio alla ‘Città del Natale’, in programma fino al 7 gennaio 2024. Le 72 casette in legno dislocate per la prima volta nella rinnovata piazza Mostra sono state letteralmente prese d’assalto. Bene anche le prenotazioni alberghiere che, per le festività, sono ormai prossime al tutto esaurito. L’agenda di quest’anno si caratterizza anche per alcune proposte che aprono idealmente la strada al prossimo anno quando Trento sarà Capitale europea del volontariato. “Consideriamo la ‘Città del Natale’ un’anticipazione dell’anno dedicato alla Capitale del volontariato – ha detto Elisabetta Bozzarelli, assessora comunale alla cultura -. Per questo vorremmo che i valori di solidarietà, generosità e condivisione permeassero la città nel periodo speciale delle feste. Ci piacerebbe che chi viene a Trento sentisse che qui c’è il vero spirito del Natale. In Trentino, una persona su cinque è attualmente impegnata in attività di volontariato: questa edizione rappresenta anche l’opportunità per favorire l’incontro tra cittadini, turisti e associazioni, sensibilizzando le persone sul valore del dono, che poi è il tema originario e profondo del Natale”.

