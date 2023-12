A New Haven protesta contro Israele per gli attacchi a Gaza

Un uomo ha issato una bandiera palestinese su una Menorah pubblica installata per la festività ebraica di Hanukkah a New Haven, nello Stato americano del Connecticut, scatenando proteste e indignazione. Il fatto è avvenuto sabato 9 dicembre. Il dimostrante, non identificato, ha scalato la Menorah su un prato vicino al campus della Yale University durante una manifestazione filo-palestinese e ha infilato la bandiera tra le candele. La polizia, che sta indagando sulla vicenda, ha riferito che la Menorah non è stata vandalizzata e non è ancora chiaro se l’incidente sarà classificato come crimine d’odio. Ma il posizionamento della bandiera ha toccato un nervo scoperto in un momento di crescenti timori di antisemitismo dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. In particolare, le università degli Stati Uniti sono state accusate di non aver protetto gli studenti ebrei. Funzionari pubblici hanno denunciato l’atto lunedì in una conferenza stampa. Il presidente di Yale Peter Salovey ha affermato in una dichiarazione preparata che mettere una bandiera palestinese sulla menorah “trasmette un messaggio profondamente antisemita ai residenti ebrei di New Haven”. Anche gli organizzatori della protesta hanno condannato l’atto, che hanno descritto in un post sui social media come “un’azione antisemita di un individuo non affiliato a nessuno dei gruppi presenti”. Dopo le ripetute richieste dei presenti, l’uomo ha rimosso la bandiera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata