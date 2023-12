Il presidente del parlamento, Szymon Holownia, ha definito l'atto "assolutamente scandaloso"

Un deputato di estrema destra polacco, Grzegorz Braun, del partito ‘Confederazione’ ha spento con un estintore una Menorah, il candelabro a sette braccia, che era stata accesa nel palazzo del parlamento di Varsavia in occasione della festa ebraica di Hanukkah. I lavori parlamentari sono stati sospesi. Il presidente del parlamento, Szymon Holownia, ha definito l’atto “assolutamente scandaloso”. “La Polonia è la patria di tutte le religioni”, ha aggiunto Holownia. Il nuovo primo ministro Donald Tusk ha definito l’incidente una vergogna e ha affermato che una cosa del genere non deve mai più ripetersi. Braun in passato ha affermato che esiste un complotto per trasformare la Polonia in uno “Stato ebraico”.

