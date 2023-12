Idf parla di azione contro uomini armati

Quattro palestinesi sono morti in un raid israeliano con un drone a Jenin, in Cisgiordania. Le autorità militari dello stato ebraico parlano di un’azione contro uomini armati che stavano lanciando esplosivi contro i soldati durante un’incursione durante la quale sono stati effettuati arresti, sequestrate armi e distrutto un laboratorio per la fabbricazione di bombe.

