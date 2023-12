Così il ministro degli Esteri di Kiev arrivando al Consiglio Ue

Un eventuale rifiuto da parte dei leader europei sui negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea sarebbe “devastante”. Lo ha detto il ministro ucraino degli Esteri, Dmytro Kuleba, arrivando al Consiglio affari esteri dell’Ue. Lo riporta Rbc Ucraina. “Non riesco a immaginare, non voglio nemmeno parlare delle conseguenze devastanti che potrebbero verificarsi se il Consiglio europeo non prendesse questa decisione”, ha affermato Kuleba.

Budapest all’Ue: “Non cediamo a ricatti”

“Il tema del dibattito” europeo “di questa settimana sarà soprattutto l’Ucraina. La maggior parte dei politici europei vuole prendere decisioni significative e presentare un accordo strategico sul futuro dell’Europa. Continuiamo a prendere le nostre decisioni secondo gli interessi europei e nazionali e non permettiamo alcun tipo di pressione, indipendentemente da chi provenga, o ricatto“. Lo scrive su Facebook il ministro ungherese degli Esteri e del Commercio, Péter Szijjártó, postando foto del Consiglio affari esteri in corso a Bruxelles.

