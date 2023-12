Mobilitazione anche in Cisgiordania

I negozi di Gerusalemme Est e della Città Vecchia hanno chiuso i battenti lunedì in uno sciopero generale in solidarietà con la popolazione di Gaza e per protestare contro i continui attacchi israeliani nell’enclave palestinese. Proteste con le stesse modalità in diverse parti della Cisgiordania. La richiesta di uno sciopero contro gli attacchi su Gaza era circolata sui social nei giorni scorsi, ruotando attorno all’hashtag ‘sciopero per Gaza’.

