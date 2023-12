Si infiamma la corsa alla Casa Bianca. La replica del tycoon: "Non sono una minaccia. Salverò la democrazia"

“Voglio parlare molto brevemente di ciò che a mio parere è in gioco più d’ogni altra cosa in queste elezioni. Letteralmente, credo che sia in gioco il futuro della democrazia americana”, “Donald Trump pone molte minacce al Paese, dal diritto di scelta ai diritti civili, dal diritto di voto alla posizione dell’America nel mondo. Ma la minaccia più grande che Trump pone è alla nostra democrazia, perché se la perdiamo, perdiamo tutto”. È quanto ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un evento di campagna elettorale tenutosi a Los Angeles, in California, in vista delle elezioni del 2024. “Quando mi sono candidato alla presidenza, alcuni di voi lo ricorderanno, ho detto che la democrazia era in gioco in America. Credo che molti pensassero che stessi esagerando, ma non credo che lo pensino più”, ha aggiunto Biden.

Trump replica a Biden: “È lui minaccia a democrazia, io la salverò”

Donald Trump replica a Joe Biden bollando come “bufala” e “disinformazione democratica” l’accusa del presidente Usa secondo cui una vittoria del tycoon nelle elezioni del 2024 costituirebbe una minaccia alla democrazia. “Non sono una minaccia. Salverò la democrazia. La minaccia è Crooked Joe Biden”, ha detto Trump utilizzando l’appellativo ‘Biden corrotto’ con cui è solito riferirsi all’attuale inquilino della Casa Bianca, in un discorso ospitato dal New York Young Republican Club di cui riferisce la Cnn. Le parole di Biden a cui Trump replica sono quelle che il presidente Usa ha pronunciato a un evento di raccolta fondi di campagna elettorale tenutosi nella serata locale di sabato a Los Angeles, in California: “la minaccia più grande che Trump pone è alla nostra democrazia, perché se la perdiamo, perdiamo tutto”, ha detto Biden.

Biden “è la vera minaccia alla democrazia”, è stata la replica di Trump. E ancora: “Ci credete? Questa è la loro nuova linea, sapete. Ci risiamo – ‘Russia, Russia, Russia’, ‘Mueller, Mueller, Mueller’, ‘Ucraina, Ucraina, Ucraina’. Una bufala dopo l’altra”. Secondo quanto affermato da Trump, gli attacchi di Biden sarebbero un “disperato e spudorato tentativo di distrarre dai mostruosi abusi di potere che la sinistra sta commettendo sotto i vostri occhi”.

