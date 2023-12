Putin: "Il futuro della Russia dipende dai soldati che combattono nell'operazione speciale in Ucraina"

Lungo l’intera linea di difesa intorno ad Avdiivka, nella regione ucraina di Donetsk, i russi conducono assalti quasi 24 ore su 24, nonostante le condizioni meteorologiche. Lo riferisce il responsabile militare della città di Avdiivka, Vitaliy Barabash, secondo quanto riporta la testata ucraina Unian. “Il nemico non abbandona alcun tentativo o desiderio di circondare la città e non solo. Lungo l’intera linea di difesa intorno alla città, il nemico conduce assalti quasi 24 ore su 24. Naturalmente, tutto ciò avviene con l”accompagnamento’ di barili bomba, artiglieria, colpi di mortaio, fuoco di carri armati e, naturalmente, il lavoro degli aerei nemici”, ha detto durante una trasmissione tv nazionale.

Putin: “Futuro Russia dipende da soldati operazione speciale”

Il futuro della Russia dipende dai soldati che combattono nell’operazione speciale in Ucraina. È quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin durante un incontro con i soldati russi al Cremlino in occasione della Giornata degli eroi della patria, che si celebra in Russia il 9 dicembre. Lo riportano le agenzie di stampa russe Ria Novosti e Tass, spiegando che un frammento della conversazione è stato pubblicato sul suo account Telegram dal giornalista Pavel Zarubin, della televisione Rossiya-1. “Molto del futuro della Russia dipende dal vostro lavoro di combattimento, questo è ovvio“, ha detto Putin.

