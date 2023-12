Le parole del regista a Fox News

Lo shock del regista Steven Spielberg dopo l’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre. “Non avrei mai immaginato di vedere una barbarie così indicibile contro gli ebrei nel corso della mia vita”, ha detto il cineasta di origine ebraica a Fox News illustrando il progetto della sua fondazione, la ‘Usc Shoah Foundation‘, che sta raccogliendo centinaia di testimonianze dell’attacco. Questi resoconti faranno parte del Catt (Countering Antisemitism Through Testimony Collection), che secondo il celebre regista “è uno sforzo che garantirà che le voci dei sopravvissuti agiscano come un potente strumento per contrastare la pericolosa crescita dell’antisemitismo e dell’odio“.

