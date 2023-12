Ha ricevuto la fascia presidenziale dal predecessore Alberto Fernandez

Javier Milei ha giurato ed è dunque il nuovo presidente in carica dell’Argentina. Milei, sedicente ‘anarco-capitalista’, ha ricevuto la fascia presidenziale con i colori della bandiera argentina dal predecessore Alberto Fernandez, che lascia l’incarico dopo quattro anni alla Casa Rosada. Victoria Villarruel ha giurato come vicepresidente. Milei ha scelto di non parlare davanti all’Assemblea legislativa com’è invece tradizione, dunque una volta conclusa la cerimonia ufficiale si è diretto verso la spianata del Congresso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata