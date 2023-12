Il bilancio è di tre vittime e 15 feriti

Un attacco di Israele ha colpito e distrutto la moschea Abdul Karim al Shaer, a Khan Younis, nella zona meridionale di Gaza. Il bilancio è di tre vittime e 15 feriti, hanno fatto sapere i funzionari dell’ospedale Nasser. I residenti locali hanno comunicato che il tempio veniva usato per caricare dispositivi elettronici mentre l’esercito di Israele, per ora, non ha spiegato perché avrebbe preso di mira questa moschea palestinese.

