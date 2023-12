L'autore degli omicidi è un professore 67enne non assunto dall'ateneo

Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta all’università di Nevada-Las Vegas (UNLV), negli Stati Uniti. Un uomo ha aperto il fuoco durante le ore di lezione al quarto piano dell’edificio che ospita la Lee Business School di UNLV, costringendo studenti e professori a barricarsi nelle aule dei dormitori. L’aggressore ha poi raggiunto diversi piani dello stabile, prima di venire ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia al suo esterno. Il campus è stato evacuato dalle forze dell’ordine.

Killer sparatoria Nevada era professore non assunto in università

Era un professore di 67 anni il killer che ha aperto il fuoco ieri in un edificio dell’Università del Nevada (Unlv), a Las Vegas, uccidendo 3 persone prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia. L’uomo aveva cercato senza successo di ottenere un lavoro nell’università, ha rivelato ad Associated Press un funzionario delle forze dell’ordine direttamente a conoscenza delle indagini. In precedenza il 67enne aveva lavorato presso l’Università della East Carolina, nel North Carolina. Una quarta persona, rimasta ferita, è ricoverata in condizioni critiche ma stabili. Alle 23.45 circa, l’uomo armato ha aperto il fuoco al quarto piano dell’edificio che ospita la Lee Business School dell’Unlv, poi ha raggiunto diversi altri piani prima di essere ucciso in una sparatoria con due detective della polizia universitaria all’esterno dell’edificio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata