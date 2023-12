Scontro a fuoco dentro l'ateneo di Las Vegas. La polizia: evitate la zona

La polizia è intervenuta a seguito della conferma di una sparatoria all’interno di un edificio della University of Nevada, a Las Vegas. Lo ha annunciato l’ateneo in un post su X. La polizia di Las Vegas in un altro post a riferito che ci sarebbero numerose vittime.

University Police responding to additional report of shots fired in the Student Union, evacuate the area, RUN-HIDE-FIGHT. — UNLV (@unlv) December 6, 2023

