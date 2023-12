Il ministro degli Esteri cinese Wang Wenbin: "I suoi risultati hanno portato benefici a più di 150 Paesi"

In risposta al ritiro dell’Italia dal Protocollo per la Via della Seta, la Cina “si oppone fermamente alla diffamazione e all’indebolimento della cooperazione nella costruzione congiunta della ‘Belt and Road'”. È quanto ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, durante il briefing quotidiano con i giornalisti. Lo riportano i media cinesi. Wenbin ha aggiunto che nei 10 anni trascorsi dalla proposta dell’iniziativa ‘Belt and Road’, i suoi risultati hanno portato benefici a più di 150 Paesi, diventando “il prodotto pubblico internazionale più popolare al mondo” e “la più grande piattaforma di cooperazione internazionale” nel mondo, ricevendo ampio sostegno e accoglienza da parte della comunità internazionale.

