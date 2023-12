Si aggrava l'emergenza umanitaria nella Striscia, con più di 15mila morti e l'Onu che parla di "situazione apocalittica"

Prosegue l’offensiva di Israele sulla striscia di Gaza: l’operazione, secondo fonti della Casa Bianca, è destinata a continuare fino a gennaio. Si aggrava intanto l’emergenza umanitaria nella Striscia, con più di 15mila morti secondo il ministero della Sanità di Hamas e l’Onu che parla di “situazione apocalittica”. Ecco tutte le notizie del giorno sulla guerra in Medioriente. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

09:07 Media: circondata casa leader Hamas a Khan Younis

Il canale saudita Al-Arabiya ha riferito che l’esercito israeliano ha circondato da martedì la casa di Khan Younis del leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar.

08:56 Esercito Israele: proseguono feroci battaglie con Hamas

Le forze di difesa israeliane hanno affermato che continuano le “feroci battaglie” con Hamas nella Striscia di Gaza, mentre l’aeronautica militare ha effettuato attacchi contro più di 250 obiettivi nell’ultimo giorno. Lo riporta il Times of Israel. L’Idf ha anche reso noto che la brigata Kfir ha ucciso un gruppo di miliziani di Hamas che si trovavano vicino a una scuola nel nord di Gaza. Successivamente i soldati hanno trovato e distrutto un tunnel e armi nella zona.

07:56 Blinken sente Wang Yi: “Evitare allargamento del conflitto”

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato oggi con il Direttore dell’Ufficio della Commissione Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese e con il Ministro degli Esteri Wang Yi. Lo ha reso noto il portavoce di Blinken, Matthew Miller. Il Segretario – viene spiegato – ha discusso del suo recente viaggio in Medioriente e degli sforzi diplomatici degli Stati Uniti nella regione. Blinken ha ribadito l’imperativo che tutte le parti lavorino per evitare che il conflitto si estenda sottolineando come i recenti attacchi degli Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso rappresentano una minaccia inaccettabile alla sicurezza marittima e al diritto internazionale che tutte le nazioni hanno l’obbligo di rispettare. Le due parti, infine, hanno sottolineato l’importanza di sfruttare i progressi compiuti su questioni chiave nel vertice tra il presidente Biden e il presidente Xi il mese scorso a Woodside, in California.

07:35 Israele revoca visto a coordinatrice umanitaria Onu

“Ho deciso di revocare il visto di soggiorno in Israele alla coordinatrice ‘umanitaria’ dell’Onu Lynn Hastings“. Lo riporta su X il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen. “Qualcuno che non ha condannato Hamas per il brutale massacro di 1.200 israeliani, per il rapimento di bambini e anziani e per gli orribili atti di abusi e stupri, e per aver usato gli abitanti di Gaza come scudi umani, ma condanna invece Israele, un paese democratico che protegge i suoi cittadini, non può prestare servizio nelle Nazioni Unite e non può entrare in Israele”, sottolinea Cohen aggiungendo che “non rimarremo più in silenzio di fronte ai pregiudizi dell’Onu“.

07:28 Fonti Casa Bianca: operazione a Gaza finirà a gennaio

L’attuale fase dell’operazione militare israeliana nella parte meridionale della Striscia di Gaza potrebbe durare per diverse settimane, possibilmente fino a gennaio. In seguito, Israele passerebbe a una strategia a minore intensità, più localizzata, per colpire i leader e i militanti di Hamas. È quanto riferiscono diverse fonti dell’Amministrazione Usa citate dalla Cnn. La Casa Bianca, riferiscono le fonti, rimane profondamente preoccupata della sorte dei civili e in una serie di conversazioni “dure” e “dirette” ha sottolineato alla leadership israeliana che non è possibile ripetere le stesse tattiche militari adottate nella devastante offensiva nel nord della Striscia.

