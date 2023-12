I palestinesi di Fatah in Cisgiordania chiedono lo stop dell'offensiva

Dimostranti palestinesi sono scesi in piazza a Ramallah in Cisgiordania per chiedere lo stop dei raid israealiani su Gaza e in solidarietà con i prigioneri palestinesi in carcere in Israele. La manifestazione è stata organizzata da Fatah, il partito del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen.

