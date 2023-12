Owat Suriyasri rientra a Bangkok: era stato rapito da Hamas

Uno degli ostaggi thailandesi rilasciati dai militanti di Hamas nei giorni scorsi è tornato a Bangkok, dove ha finalmente potuto riabbracciare la sua famiglia. Owat Suriyasri è stato uno dei sei cittadini tailandesi a tornare a casa lunedì 4 dicembre dalla durissima esperienza vissuta in Medioriente. È stato accolto da sua moglie, Kanyarat, nella sala arrivi dell’aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok, dove si è rivolto brevemente ai giornalisti. “Sono felice di poter tornare in Thailandia“, ha detto, prima di ringraziare il primo ministro thailandese e i ministeri del governo per aver contribuito a garantire il suo rilascio. Fuori dal terminal, Owat ha ricevuto un assegno di 10.000 baht (286 dollari americani) dal Ministero del Lavoro thailandese. Aree Krainara, segretario del ministro del Lavoro, gli ha presentato il sostegno finanziario. Gli altri cinque ostaggi arrivati lunedì hanno proseguito il viaggio oltre Bangkok e non hanno parlato con i media. Prima dell’attacco mortale di Hamas dello scorso 7 ottobre, in Israele c’erano circa 30.000 lavoratori tailandesi, la maggior parte dei quali lavoravano nel settore agricolo.

