Tre soldati di Tel Aviv hanno perso la vita nei combattimenti nella Striscia di ieri. 60 palestinesi arrestati nella notte in Cisgiordania

Prosegue la guerra tra Israele e Hamas, con l’esercito di Tel Aviv che ha reso noto di aver eliminato in un raid aereo un comandante dell’organizzazione palestinese. Tre soldati delle Idf sono morti invece nei combattimenti nella Striscia di Gaza, mentre due raid israeliani rispettivamente all’ospedale di Jabalia e nei pressi di Rafah hanno portato a 4 e 9 vittime tra la popolazione palestinese.

08:50 Unicef: “attacchi in Sud Gaza feroci come quelli nel Nord”

“Nonostante ciò che era stato assicurato, gli attacchi nel sud” della Striscia di Gaza “sono feroci tanto quanto quelli subiti dal nord” dell’enclave. Lo scrive su X il portavoce dell’Unicef, James Elder. “In qualche modo la situazione sta peggiorando per i bambini e le mamme. La vostra voce conta. Dobbiamo credere di poter contribuire per fermare la guerra ai bambini. Il silenzio è complicità”.

8:25 Idf: “Colpiti 200 obiettivi Hamas, trovati tunnel in scuola”

Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver effettuato attacchi durante la notte contro circa 200 obiettivi di Hamas a Gaza, mentre le forze di terra continuano ad operare nella Striscia. Lo riporta The Times of Israel. L’Idf sostiene che la brigata Negev ha distrutto “infrastrutture” di Hamas all’interno di una scuola a Beit Hanoun, nel nord di Gaza, che veniva utilizzata dai miliziani per attaccare le truppe di Tel Aviv. All’interno del complesso scolastico, le truppe hanno trovato due ingressi ai tunnel, di cui uno con trappole esplosive e altre armi.Le forze di terra hanno anche diretto attacchi aerei durante la notte, anche contro auto che trasportavano missili e mortai per agenti di Hamas, contro una postazione per il lancio di missili anticarro, contro un gruppo di agenti di Hamas e un deposito di armi. Anche la marina israeliana ha effettuato attacchi durante la notte, prendendo di mira i posti di osservazione di Hamas e altre infrastrutture lungo la costa della Striscia di Gaza.

8:00 Blinken: “Parlato con Qatar di sforzi per liberare tutti gli ostaggi”

“Ho parlato con il primo ministro del Qatar Al Thani degli sforzi in corso per facilitare il ritorno sicuro di tutti gli ostaggi e aumentare ulteriormente i livelli di aiuto ai civili a Gaza”. Lo scrive su X il segretario di Stato Usa Antony Blinken.

7:45 Morto giovane israeliano rapito da Hamas al rave

La famiglia di un israeliano rapito durante l’attacco di Hamas è stata informata della sua morte. Jonathan Samerano, 21 anni, di Tel Aviv, era al rave vicino a Re’im la mattina del 7 ottobre. È fuggito nel vicino Kibbutz Be’eri, dove è stato colpito e rapito. “Jonathan era un bambino magico, circondato da amici, un Dj che voleva solo fare musica, crescere, essere felice e viaggiare. Aveva tanti sogni”, la dichiarazione dei membri della sua famiglia, citata dai media israeliani. Jonathan lascia i genitori Kobi e Ayelet e il fratello Yair.

7:15 Idf, ucciso in raid un comandante di Hamas

Le forze di difesa israeliane hanno ucciso in un raid aereo Haitham Khuwajari, comandante del battaglione Shati di Hamas. Lo riferisce il portavoce dell’Idf Daniel Hagari. Khuwajari è stato ucciso in un attacco nelle vicinanze del campo profughi di Al-Shati, fuori Gaza City. Hagari ha dichiarato che Khuwajari era uno dei responsabili delle incursioni di Hamas durante l’attacco ad Israele del 7 ottobre.

7:00 Idf, tre soldati morti in combattimenti a Gaza

L’esercito israeliano ha riferito che tre suoi soldati sono stati uccisi nei combattimenti di domenica nella Striscia di Gaza. Si tratta del sergente Maj Neriya Shaer, riservista di 36 anni di Yavne; del sergente di prima classe Ben Zussman, riservista di 22 anni di Gerusalemme e del sergente Binyamin Yehoshua Needham, 19 anni, di Zichron Ya’akov.

6:45 Attacco israeliano vicino a Rafah, nove morti

Almeno nove persone sono morte e diverse sono state ferite in un attacco israeliano a un edificio residenziale nel quartiere di al-Tanour, a est di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, citando fonti dell’agenzia di stampa Sanad. Il raid ha colpito un edificio appartenente alla famiglia al-Jazzar.

6:30 Media, 60 palestinesi arrestati in Cisgiordania nella notte

Almeno 60 palestinesi sono stati arrestati durante la notte nel corso di un raid dell’esercito israeliano a Qalqilya, in Cisgiordania. Lo riferisce Al Jazeera. Le forze israeliane hanno effettuato raid anche a Gerico, Jenin e Tulkarem.

6:15 Media, raid israeliano vicino a ospedale Jabalia, 4 vittime

Almeno quattro persone sono state uccise e altre nove ferite in un attacco israeliano nelle vicinanze dell’ospedale Kamal Adwan a Jabalia. Fonti dell’ospedale hanno riferito all’agenzia di stampa palestinese Wafa, citata da Al Jazeera, che tra le vittime figurano bambini e donne. Più di 10.000 palestinesi sfollati stanno cercando rifugio nel complesso ospedaliero dopo essere fuggiti dalle loro case nel nord di Gaza.

