Ferite altre due persone. L'aggressore è stato fermato dalla polizia

Attimi di terrore a Parigi la sera di sabato 2 dicembre. Un uomo armato di coltello e martello ha aggredito dei passanti nei pressi del Quai de Grenelle, nel 16esimo arrondissement. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. L’aggressore avrebbe urlato ‘Allah Akbar’ al momento dell’assalto. La vittima è un tedesco nato nelle Filippine. Ferita anche la moglie. L’aggressore, fermato dalla polizia, è un 26enne nato in Francia di origini siriane, schedato come “a rischio radicalizzazione” e con problemi psichiatrici. La vittima sarebbe stata trovata in arresto cardiaco sul ponte Bir-Hakeim, tra il 15° e il 16° arrondissement di Parigi. A causarne la morte una ferita da coltello alla schiena e alla spalla. Successivamente in Avenue du President Kennedy una seconda persona sarebbe stata ferita alla testa con un colpo di martello. Si tratterebbe in questo caso di un turista inglese che stava camminando con la moglie e il figlio quando l’aggressore gli è arrivato alle spalle e lo ha colpito.

