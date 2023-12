La premier: "Roma e Belgrado condividono contrasto flussi irregolari". Vucic: "Stellantis produrrà qui la Panda elettrica"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Belgrado per un incontro con il presidente della Repubblica Serba Aleksandar Vucic. “Il contrasto all’immigrazione irregolare sulla rotta balcanica è un obiettivo che Roma e Belgrado condividono”, così come quello di “spostarsi sulla dimensione esterna del problema, prima che i migranti arrivino in Europa” ha detto nelle dichiarazioni alla stampa dopo il vertice. “Siamo orgogliosi della visita della presidente Meloni e crediamo che ciò contribuirà molto al miglioramento dei rapporti fra Italia e Serbia” ha aggiunto.

“Continueremo a essere tra i principali sostenitori dell’allargamento dell’Unione europea, che io chiamo riunificazione. L’Ue non è un club” e serve “un proceso serio e veloce per garantire questa riunficazione. L’Europa non potrà dirsi davvero unita finché i Balcani occidentali non abbiano fatto ingresso. Questo sostegno dell’Italia verrà ribadito anche nell prossimo consiglio Ue, perché l’integrazione europea dei Balcani occidentali è fondamentale per garantire maggiore sicurezza e crescita economica”. Con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “abbiamo parlato della strada europea della Serbia e sono veramente grato per il supporto sostanziale e fondamentale dell’Italia. In particolare perché ha sempre voluto sentire la nostra opinione” ha invece detto Vucic.

Stellantis produrrà la Panda elettrica in Serbia

Stellantis produrrà la panda elettrica in Serbia nello stabilimento di Kragujevac. Lo ha annunciato il presidente serbo, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa a Belgrado insieme alla presidente del Consiglio italiana. “Speriamo sia il motore di molti nuovi investimenti nel settore automotive”, ha aggiunto.

