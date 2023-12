Dopo l'interruzione della tregua Hamas torna a sparare

Lanci di razzi venerdì sera dalla Striscia di Gaza verso il sud di Israele dopo la rottura della tregua. Non si segnalano feriti o vittime. L’esercito dello Stato ebraico ha ripreso i raid nell’enclave palestinese, prendendo di mira anche il sud, in particolare Khan Younis, dove sono in atto bombardamenti aerei e violenti combattimenti con Hamas.

