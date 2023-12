Sono stati riportati nello Stato ebraico dopo quasi otto settimane di prigionia

Sei ostaggi di Hamas sono stati rilasciati e hanno attraversato il valico di frontiera di Rafah, in Egitto. In seguito sono stati portati in Israele dove hanno potuto riabbracciare le proprie famiglie dopo quasi otto settimane di prigionia. La situazione tra lo Stato ebraico e l’organizzazione estremista palestinese, intanto, è tornata a essere ancor più critica. Tel Aviv, infatti, ha annunciato lo stop alla tregua e la ripresa dei combattimenti a causa della “violazione” della “pausa operativa” da parte di Hamas.

