Tel Aviv annuncia la ripresa dei combattimenti contro i miliziani: "Hanno violato la tregua"

È durata sette giorni la tregua nell striscia di Gaza tra Israele e Hamas. L’esercito israeliano ha infatti annunciato la ripresa dei combattimenti accusando i miliziani di aver violato l’accordo per il cessate il fuoco. “Hamas ha violato la tregua sparando anche in territorio israeliano”, si legge in un comunicato dell’Idf.

07:17 Israele: “Hamas non rispettato impegno liberare donne in ostaggio”

Hamas “non ha rispettato l’impegno di rilasciare tutte le donne in ostaggio e ha lanciato razzi contro Israele”. Lo afferma il governo israeliano, in una nota dell’ufficio del primo ministro citata da Haaretz. “Il governo di Israele – continua il comunicato – è impegnato a raggiungere gli obiettivi della guerra: liberare tutti gli ostaggi, eliminare Hamas e assicurare che Gaza non possa mai più minacciare il popolo di Israele”.

06:48 Media: “Attacchi aerei contro obiettivi Hamas a Gaza”

Le forze di difesa israeliane affermano che jet da combattimento stanno effettuando un’ondata di attacchi aerei contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel, citando l’Idf.

06:44 Israele annuncia la ripresa dei combattimenti contro Hamas

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver ripreso le operazioni di combattimento nella Striscia di Gaza dopo la scadenza della tregua temporanea con Hamas. Lo riportano i media locali, citando l’Idf. La tregua in corso dal 24 novembre è scaduta alle 7 di oggi, ora locale.

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory. The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R — Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023

Israele accusa Hamas di aver violato la tregua. Secondo quanto riporta il Times of Israel, le forze di difesa israeliane (Idf) affermano che diversi razzi sono stati lanciati da Gaza poco prima delle 7 del mattino – poco prima della scadenza della tregua – facendo scattare le sirene.

