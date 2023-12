La premier ha ribadito la soddisfazione per gli "eccellenti rapporti bilaterali"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a margine della Cop28 in corso all’Expo City di Dubai. Una nota di palazzo Chigi spiega che “√® stata ribadita la comune soddisfazione per gli eccellenti rapporti bilaterali e per la costante crescita dei rapporti economici in diversi settori”. Nel corso dello scambio di vedute, prosegue la nota, sono stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi a Gaza con Meloni che “ha auspicato una nuova pausa umanitaria e sottolineato il ruolo della Turchia nell’evitare di allargare il conflitto al resto della regione”.

