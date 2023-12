Il segretario generale dell'Onu ai grandi del pianeta: "Possimo e potete prevenire lo schianto"

Il nuovo allarme di António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, parlando in occasione della cerimonia di apertura del ‘World Climate Action Summit’, il segmento di alto livello della Cop28 in corso all’Expo City di Dubai. “I segni vitali della Terra stanno venendo meno – ha spiegato -: emissioni record, incendi feroci, siccità mortali e l’anno più caldo di sempre. Siamo a chilometri dagli obiettivi dell’Accordo di Parigi, e a pochi minuti dalla mezzanotte per il limite di 1,5 gradi. Ma non è troppo tardi. Possiamo, e potete, prevenire lo schianto planetario”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata