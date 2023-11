Centinaia di persone riunite nei pressi del Rockefeller Center

(LaPresse) I manifestanti filo-palestinesi si sono riuniti a New York intonando slogan a sostegno del popolo palestinese vicino all’albero di Natale al Rockefeller Center. Presenti diverse centinaia di manifestanti davanti all’edificio della News Corp, molti dei quali con bandiere palestinesi per mostrare il loro sostegno al popolo palestinese durante la guerra tra Israele e Hamas. I canti includono lo slogan fortemente carico “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”. La polizia ha impedito ai manifestanti di raggiungere il Rockefeller Center e la cerimonia di illuminazione dell’albero di Natale non è stata interrotta. I manifestanti hanno marciato lungo Sixth Avenue.

