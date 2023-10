Proteste anche ad Atlanta, in Georgia

Manifestanti pro Israele e pro Palestina si sono scontrati a New York, nelle vicinanze della sede delle Nazioni Unite. Un gruppo di ragazzi ha rubato una bandiera israeliana e l’ha calpestata, scatenando le reazioni della fazione opposta. Una serie di proteste, più pacifiche, sono state organizzate anche ad Atlanta, nello Stato americano della Georgia. Più di 75 persone si sono ritrovate per manifestare solidarietà ad Hamas e per chiedere lo stop degli aiuti statunitensi a Israele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata