Diversi cittadini sono stati liberati dall'organizzazione estremista palestinese

Diversi cittadini thailandesi sono ritornati nel loro Paese dopo essere stati rapiti e tenuti in ostaggio da Hamas, nella Striscia di Gaza. Sono arrivati all’aeroporto di Bangkok-Suvarnabhumi, accolti dal ministro degli Esteri Parnpree Bahiddha-Nukara. Il gruppo è stato sottoposto a dei controlli sanitari in un centro medico in Israele, dove sono rimasti per almeno 48 ore, prima di volare verso la Thailandia. Gli ostaggi sono stati rilasciati durante i giorni di tregua stabiliti tra lo Stato ebraico e l’organizzazione estremista palestinese.

