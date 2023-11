Regali per tigri, suricati, scimmie scoiattolo e tigri

Anche nello zoo di Londra è partito il conto alla rovescia verso il Natale. Giovedì mattina i vari animali hanno giocato con i calendari dell’avvento: le tigri hanno aperto le scatole, le scimmie hanno esaminato le calze di Natale alla ricerca di dolcetti e i suricati hanno frugato in un albero di Natale di legno con minuscole scatole piene di cibo. Tutti non hanno rispettato la tradizione festiva di aprire un’unica porta al giorno, optando invece per una demolizione completa dei contenitori dei dolcetti.

