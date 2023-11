(LaPresse) Un autobus che trasporta prigionieri palestinesi liberati attraversa le strade della città di Beitunia, in Cisgiordania. Questo è avvenuto dopo che Hamas ha consegnato un gruppo di 12 ostaggi israeliani e quattro cittadini tailandesi alla Croce Rossa a Gaza. I rilasci dei prigionieri sono avvenuti il ​​sesto giorno di una tregua temporanea nella guerra tra Israele e Hamas. Centinaia di persone hanno accolto i prigionieri nella città di Ramallah, in Cisgiordania. I prigionieri sono visti dai palestinesi come eroi che resistono all’occupazione.

