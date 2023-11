A bordo c'erano 8 persone. Non ci sono dettagli sulle condizioni degli occupanti

Funzionari giapponesi hanno reso noto che un elicottero americano Osprey con otto persone a bordo si è schiantato in mare al largo del Giappone. Al momento non ci sono dettagli sulle condizioni degli occupanti.

La guardia costiera giapponese, che si sta recando sul posto per le operazioni di ricerca e salvataggio, ha di aver ricevuto una chiamata di emergenza da un peschereccio vicino al luogo dell’incidente al largo di Yakushima, un’isola a sud di Kagoshima, sull’isola principale meridionale di Kyushu. Non è ancora chiaro a quale base americana appartenesse l’Osprey, un convertiplano che può funzionare sia come elicottero che come turboelica, ma si ritiene che volasse da Iwakuni verso Okinawa.

L’Osprey è un velivolo ibrido che decolla e atterra come un elicottero, ma durante il volo può ruotare le eliche in avanti e viaggiare molto più velocemente come un aereo. Un aereo Osprey dei Marines degli Stati Uniti con 23 persone a bordo si è schiantato su un’isola del nord Australia in agosto, causando un bilancio di tre morti e cinque feriti gravi durante un’esercitazione di addestramento multinazionale. Dal 2012 si sono verificati almeno cinque incidenti mortali di Osprey, causando un totale di 19 vittime.

