Le operazioni interrotte per un guasto alla perforatrice

Va ancora a rilento il salvataggio dei 41 operai intrappolati da quasi due settimane in un tunnel crollato nel nord dell’India, a Uttarkashi. Giovedì il nuovo stop per il danneggiamento di alcune lame della macchina perforatrice. Lo strumento è stato riparato ma prima di riprendere la perforazione, i soccorritori stanno scavando manualmente tra i detriti per rimuovere pezzi di metallo per evitare di danneggiare nuovamente la macchina, fanno sapere le autorità. I lavoratori sono intrappolati dal 12 novembre, quando una frana nello stato montuoso dell’Uttarakhand ha causato il crollo di una parte del tunnel di 4,5 chilometri che stavano costruendo a circa 200 metri dall’ingresso.

