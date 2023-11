Nel filmato i terroristi armati portano al centro medico un cittadino nepalese e uno thailandese rapiti in Israele il 7 ottobre

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso le riprese delle telecamere di sorveglianza dell’ospedale al-Shifa a Gaza che mostrano i miliziani di Hamas portare al centro medico un cittadino nepalese e uno thailandese rapiti in Israele il 7 ottobre. Uno degli ostaggi è visibilmente ferito a un braccio e viene trasportato su una barella, mentre il secondo viene trascinato con la forza in ospedale. Lo riporta il Times of Israel. “Questi risultati dimostrano che l’organizzazione terroristica Hamas ha utilizzato l’ospedale al-Shifa il giorno del massacro stesso come infrastruttura terroristica“, afferma l’Idf.

