Sono contrari alle normative che vorrebbero limitare l'uso delle app in Catalogna

Gli autisti dei mezzi di trasporto di aziende come Uber e Bolt, i ride-hailing driver (VTC), hanno protestato per le strade di Barcellona contro le nuove normative nel settore. Si oppongono alle nuove leggi proposte dalla Generalitat che limiteranno ulteriormente l’uso di queste applicazioni in Catalogna.

