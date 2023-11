Blackout nella vicina zona residenziale

Grande esplosione in una delle principali fabbriche di carri armati della Russia nella città di Chelyabinsk, negli Urali. I video condivisi sui social media russi mostrano un incendio e scintille elettriche prima che una grande esplosione devastasse l’area. Il sito di notizie locali 74.ru ha riferito che nella vicina zona residenziale si è verificato un blackout. Impiegati 20 vigili del fuoco e sei autopompe per spegnere l’incendio. Hanno indicato come colpevole un incendio nel trasformatore elettrico. Negli ultimi due anni, lo stabilimento di trattori di Chelyabinsk ha riorientato la sua produzione sui carri armati militari ed è diventato un importante fornitore dell’esercito russo.

