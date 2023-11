L'imprenditore con il premier a Kfar Aza devastata da Hamas

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha guidato Elon Musk, in visita nel Paese, in un tour del kibbutz Kfar Aza, devastato durante l’assalto di Hamas del 7 ottobre. Musk ha ascoltato i racconti di un leader del consiglio locale e di un rappresentante dell’unità portavoce dell’esercito israeliano sui massacri nel kibbutz. Il padrone di X e fondatore di Tesla ha visto la casa del capo della sicurezza della comunità, Ofir Libstein, ucciso in uno scontro a fuoco con i miliziani palestinesi e ha ascoltato la storia della bambina israeliano-americana Abigail Idan, 4 anni, che è stata presa in ostaggio dopo aver visto i genitori uccisi dai terroristi e rilasciata domenica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata