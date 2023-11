I miliziani di Hamas fanno irruzione: i due si nascondono in cella frigorifero

Emerge un nuovo video dell’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso in Israele in cui furono uccise oltre 1200 persone e altre 140 vennero rapite. Le immagini sono delle telecamere di sorveglianza. Due addetti del negozio di una pompa di benzina a Eshkol, nel sud del paese, vedono arrivare i terroristi e si nascondono nella cella frigorifera. I miliziani fanno irruzione, cercano persone ma non trovano nessuno e infine corrono via non prima di aver saccheggiato gli scaffali. Dopo 7 ore i due verranno soccorsi dall’esercito.

