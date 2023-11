La consegna alla Croce Rossa delle persone rilasciate domenica 26 novembre

Le Brigate Izz al-Din al-Qassam, l’ala militare di Hamas, hanno diffuso il video della consegna alla Croce Rossa degli ostaggi liberati domenica 26 novembre nella Striscia di Gaza in base agli accordi raggiunti con Israele. ll cessate il fuoco tra Israele e Hamas è rimasto in vigore domenica quando i militanti hanno liberato altri 17 ostaggi, tra cui 14 israeliani e il primo americano, in una terza serie di rilasci nell’ambito di una tregua di quattro giorni che tutte le parti in causa sperano possa essere estesa. Gli ostaggi hanno camminato accanto ai militanti e sono entrati nei veicoli della Croce Rossa prima di lasciare l’enclave. Alcuni sono stati consegnati direttamente a Israele, mentre altri sono partiti attraverso l’Egitto. L’esercito israeliano ha riferito che uno è stato trasportato in aereo direttamente in ospedale. Gli ostaggi hanno un’età compresa tra 4 e 84 anni. Tra loro c’era anche Abigail Edan, la bambina di 4 anni i cui genitori sono stati uccisi nell’attacco di Hamas che, lo scorso 7 ottobre, ha dato inizio alla guerra.

