Uccise altre tre persone mentre erano in corso i festeggiamenti

Un uomo in Thailandia ha sparato alla propria sposa durante il matrimonio e ad altre tre persone per poi rivolgere l’arma contro se stesso, togliendosi la vita. La tragedia è avvenuta nel villaggio Moo 1 a Tambon Wang Nam Khieo, distretto di Wang Nam Khieo, come riporta il Bangkok Post. L’uomo, Chaturong Suksuk, un 29enne ex ranger paramilitare, ha sparato alla sua neo-sposa, la 44enne Kanchana Pachunthuek, con la quale aveva convissuto per tre anni prima di convolare a nozze. Secondo le prime ricostruzioni, a tarda notte, mentre erano in corso i festeggiamenti per il matrimonio, Chaturong si è allontanato per dirigersi alla sua macchina. Poco dopo, è tornato con una pistola e ha aperto il fuoco, uccidendo la sposa, sua madre Kingthong Klajoho, 62 anni, sua sorella minore Kornnipa Manato, 38 anni, e un ospite, Thong Nonkhunthod, 50 anni. Un altro ospite, Bamrung Chatherat, 28 anni, è rimasto gravemente ferito. L’uomo si è poi sparato ed è morto sul colpo. La polizia ha aperto un’indagine per scoprire i movimenti dell’omicidio.

