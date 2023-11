Imponente manifestazione contro la guerra

A Londra si è tenuta una imponente manifestazione contro la guerra nella Striscia di Gaza. La ‘Marcia Nazionale per la Palestina’, organizzata dalla ‘Palestine Solidarity Campaign’, ha raccolto migliaia di sostenitori. Gli attivisti sostengono che i cortei continueranno fino a quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco permanente tra Israele e Hamas a Gaza. Lindsey German, membro fondatore del gruppo ‘Stop the War Coalition’ (che si batte contro il coinvolgimento del Regno Unito nei conflitti militari), ha affermato che il governo britannico dovrebbe fare “molto di più” per porre fine alla guerra.

