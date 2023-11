Intercettato razzo dalla Striscia dopo l'inizio della tregua. Leader di Hamas parla di "vittoria politica". I camion di aiuti cominciano ad entrare a Gaza

Allo scoccare delle 7 del mattino ora locale (le 6 in Italia) è entrata in vigore la tregua di quattro giorni mediata dal Qatar tra Israele e Hamas. Le ore precedenti al cessate il fuoco temporaneo hanno visto l’attivazione delle sirene dei razzi nelle città israeliane al confine con Gaza e notizie di intensi bombardamenti dell’IDF in tutta Gaza, mentre l’esercito cercava di portare avanti il più possibile la sua missione contro Hamas nelle ultime ore prima della pausa, secondo quanto riferisce il Times of Israel.

Alle 16 verranno liberati 13 ostaggi detenuti a Gaza, seguiti da un numero imprecisato di prigionieri palestinesi (dovrebbero essere 39) dalle carceri israeliane, secondo i mediatori del Qatar.Nei prossimi quattro giorni è previsto il rilascio di almeno 50 donne e bambini, lasciandone circa 190 nelle mani dei terroristi palestinesi. Nello stesso periodo, si prevede che verranno rilasciati 150 prigionieri palestinesi – per lo più donne e minori, alcuni condannati per tentato omicidio.

09:30 Ostaggi israeliani arriveranno in Egitto via Rafah

Gli ostaggi israeliani che saranno liberati oggi da Hamas verranno consegnati al Comitato internazionale della Croce Rossa e poi verranno trasferiti in Egitto tramite il valico di Rafah. Lo riporta la BBC spiegando il protocollo di ciò che avverrà. Sul lato egiziano del valico – si legge – incontreranno le forze di sicurezza israeliane, dovranno sottoporsi al controllo delle identità, verranno sottoposti ai primi controlli medici e poi verranno portati in Israele in elicottero dove saranno trasportati in un ospedale per ulteriori controlli medici e poi ricongiunti alle loro famiglie. Successivamente inizierà il rilascio dei prigionieri palestinesi da parte di Israele.

09:00 Israele conferma ingresso carburante a Gaza tramite Rafah

Le autorità israeliane hanno confermato l’ingresso nella Striscia di Gaza di quattro cisterne di carburante e altrettante di gas domestico. Lo riporta il Times of Israel. La consegna – spiegano le autorità israeliane – è avvenuta “nel quadro della tregua e del calendario per il rilascio degli ostaggi concordato con gli Stati Uniti, con la mediazione del Qatar e dell’Egitto”.

08:30 Leader Hamas: “Tregua è nostra vittoria politica”

La tregua nei combattimenti di quattro giorni “è una vittoria politica ottenuta sulla base della vittoria della resistenza sul campo“. Lo ha detto Ismail Haniyeh, uno dei leader di Hamas, in un incontro a Doha con il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian. Lo riporta Irna. “Il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, tranne che per l’uccisione di donne, bambini e cittadini e la distruzione delle loro case”, ha aggiunto.

08:00 Israele avvia processo rilascio detenuti palestinesi

Il servizio carcerario israeliano ha ricevuto un elenco di 39 detenuti palestinesi per terrorismo che saranno rilasciati oggi come parte dell’accordo con Hamas che prevede anche il rilascio di 13 ostaggi da Gaza. Secondo quanto riferito da Channel 13 i 39 detenuti, donne e minorenni, aranno trasferiti nella prigione di Ofer poco prima di mezzogiorno, prima del loro rilascio in Cisgiordania o a Gerusalemme est.

07:30 Segnalati lanci razzi da Gaza dopo inizio tregua

Le sirene antimissile risuonano nelle città evacuate di Kissufim e Ein Hashlosha, nella zona di confine di Gaza, nel sud di Israele. Lo riporta il Times of Israel, sottolineando che gli allarmi sono scattati 15 minuti dopo l’entrata in vigore di un cessate il fuoco di quattro giorni, il che significa che se i razzi fossero stati effettivamente lanciati, questa sembrerebbe essere la prima violazione della tregua da parte dei gruppi terroristici di Gaza.

07:00 Esercito Israele demolisce tunnel Hamas sotto ospedale Shifa

Poco prima dell’inizio del cessate il fuoco, l’esercito israeliano ha demolito il tunnel di Hamas scoperto sotto l’ospedale Shifa di Gaza City, oltre a completare il suo dispiegamento sulle linee del cessate il fuoco. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che l’esercito ha dichiarato che la 36a divisione e i soldati dell’unità d’élite di ingegneria da combattimento Yahalom hanno distrutto il tunnel sotto Shifa, così come altri ingressi nell’area. Un video pubblicato dall’IDF mostra la distruzione del tunnel di Shifa, così come diversi altri recenti attacchi a Gaza.

06:30 Hamas aggiorna bilancio vittime a 14.854

L’ufficio stampa del governo di Hamas a Gaza ha aggiornato il bilancio delle vittime della guerra a 14.854, con altre 322 persone uccise nell’ultimo giorno.Questi numeri non sono stati verificati in modo indipendente e si ritiene che includano civili palestinesi uccisi da razzi lanciati da gruppi terroristici, nonché terroristi palestinesi uccisi da Israele, sottolinea il Times of Israel.L’ufficio del gruppo terroristico afferma che circa 36.000 palestinesi sono stati feriti nei 48 giorni di combattimenti e che 7.000 palestinesi – per lo più donne e bambini – sono dispersi, forse sotto le macerie.

06:00 Bombardamenti israeliani su Striscia di Gaza nella notte

A poche ore dall’inizio della tregua, le truppe dell’esercito israeliano hanno effettuato intensi bombardamenti su obiettivi terroristici per tutta la notte attraverso la Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente pubblica Kan, citando i media palestinesi.Gli attacchi dell’IDF hanno preso di mira i campi profughi di Jabalia, Nuseirat e al-Maghazi nel nord di Gaza, mentre nella vicina Beit Lehia sono stati segnalati scontri a fuoco tra le truppe israeliane e uomini armati palestinesi, secondo il Times of Israel.

