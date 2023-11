La data prevista per il primo rilascio degli ostaggi israeliani slitta a venerdì 24

Slitta il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Secondo quanto dichiarato dal consigliere per la sicurezza nazionale israeliana, Tzachi Hanegbi, la data prevista per il primo rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza non è più oggi (23 novembre) ma venerdì 24. “I negoziati per il rilascio dei nostri prigionieri stanno progredendo e continuano continuamente”, ha detto Hanegbi in una dichiarazione rilasciata dall’ufficio del primo ministro di Tel Aviv. Le trattative, dunque, sono ancora in corso, e potrebbero arrivare novità nelle prossime ore. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

10:39 Autorità Gaza: oltre 13mila morti da inizio guerra

È di oltre 13mila morti il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra fra Israele e Hamas. Lo ha detto il direttore del ministero della Sanità dell’enclave spiegando ad Associated Press di aver ripreso ad aggiornare i dati sulle vittime del conflitto dopo le interruzioni nei servizi di comunicazioni nel nord di Gaza, in cui le forze israeliane stanno combattendo contro i miliziani palestinesi. L’ultimo conteggio risaliva all’11 di novembre. I nuovi dati sono stati ottenuti sommando quelli degli ospedali del nord di Gaza dell’11 novembre e quelli degli ospedali del sud. Secondo il ministero della Sanità di Gaza all’appello mancano altre 6mila persone, date per disperse ma che potrebbero trovarsi sotto le macerie.

08:32 Media: direttore al-Shifa arrestato da truppe Israele

Le forze israeliane di difesa (Idf) avrebbero arrestato il direttore dell’ospedale Al-Shifa di Gaza, Muhammad Abu Salmiya, insieme a diversi altri membri del personale medico. Lo riporta Al Jazeera citando fonti mediche. L’Al-Shifa, a lungo assediato dalle forze israeliane, è il più grande complesso ospedaliero della Striscia di Gaza. Al suo interno, oltre ai pazienti, hanno trovato riparo centinaia di sfollati.

07:50 Media: ritardo accordo per questioni amministrative

Un funzionario israeliano che ha familiarità con i negoziati sulla liberazione degli ostaggi ha dichiarato ad Haaretz che il ritardo nell’attuazione deriva da questioni amministrative “che si stanno risolvendo” e invita a “non preoccuparsi”.

07:35 Qatar: nelle prossime ore annuncio tregua

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majid bin Mohammed Al Ansari, ha dichiarato che l’annuncio dell’inizio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas potrebbe arrivare nelle prossime ore. Lo riporta Haaretz.

