Sono riprese le operazioni di soccorso dei 41 operai edili intrappolati da quasi due settimane in un tunnel crollato nel nord dell’India, a Uttarkashi. Gli scavi però sono rallentati dal danneggiamento di alcune lame della macchina perforatrice. Sono state predisposte frese speciali da New Delhi e Dehradun, la capitale dello stato di Uttarakhand, e si sta cercando di rimuovere l’ostruzione metallica per riprendere la perforazione, ha dichiarato Kirti Panwar, portavoce del governo statale. La macchina di perforazione è stata riparata e sarà riallineata per riprendere gli scavi, ha detto Devendra Patwal, un funzionario della gestione dei disastri. Una volta terminato lo scavo degli ulteriori 13 metri di terra e detriti, i soccorritori potranno inserire e saldare insieme i tubi che costituiranno il percorso di liberazione dei lavoratori intrappolati. I soccorritori hanno ripreso a perforare orizzontalmente l’ingresso del tunnel mercoledì, dopo che la settimana scorsa alcuni problemi con la macchina li avevano costretti a interrompere lo scavo e a considerare piani di salvataggio alternativi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata