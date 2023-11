Liberati da Hamas i primi 13 prigionieri israeliani

Ambulanze a sirene spiegate passano il valico di Rafah da Gaza dirette in Egitto. In un video girato con un cellulare e diffuso dalle tv israeliane si vedono i mezzi della Croce Rossa che si presume abbiano a bordo i primi 13 ostaggi israeliani rilasciati da Hamas, nell’ambito dell’accordo sullo scambio di prigionieri con Israele.

