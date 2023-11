A Buenos Aires la protesta contro il presidente eletto

Le madri di Plaza de Mayo sono scese in piazza a Buenos Aires per dire no al programma politico del presidente eletto argentino Javier Milei, vincitore del ballottaggio alle elezioni di domenica. Il gruppo teme sconti di pena e perdoni per i responsabili di crimini durante gli anni della dittatura militare nel paese e si oppone all’ipotesi di tagli al settore pubblico annunciati dall’economista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata