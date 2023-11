Il Pontefice si sarebbe congratulato con lui per la vittoria al ballottaggio

Papa Francesco ha chiamato il presidente eletto dell’Argentina, Javier Milei, per congratularsi con lui per la vittoria al ballottaggio di domenica scorsa. Lo ha confermato il giornale argentino ‘Clarín’ citando fonti vicine al partito dello stesso Milei. Il neo presidente ha avuto in passato parole molto dure contro il Santo Padre salvo smorzare i toni nell’ultima parte della campagna elettorale. Secondo il quotidiano, la conversazione sarebbe durata “otto minuti” e Milei avrebbe invitato Bergoglio a visitare il suo Paese natio.

