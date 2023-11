Così il vicepremier dal palco del forum di Coldiretti

“A Bruxelles ci sono agenti provocatori al servizio di un’altra potenza”. Lo ha detto il ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, dal palco del forum di Coldiretti in corso a Roma. Sul confronto con la Cina “io sono ottimista ma in Cina – ha detto il vicepremier – non ci sono cinesi che giocano contro i cinesi. In occidente invece c’è chi non fa l’interesse dell’Italia e dell’Unione Europea, ma quello della Cina. Io lunedì 4 sarò al consiglio ministri europeo dei trasporti a ribadire quello che da qualche anno la Lega sostiene da sola, da eretici e bestemmiatori in Chiesa: sostenere il ‘tutto elettrico‘ dal 2035 è un suicidio”.

