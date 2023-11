Uccisi quattro soldati indiani e un sospetto miliziano

Quattro soldati indiani e un sospetto miliziano ribelle sono morti in combattimenti nel Kashmir. Lo scontro a fuoco è iniziato a seguito dell’operazione contro i miliziani lanciata dall’esercito di Nuova Delhi nella regione boscosa di Rajouri, vicino alla linea di controllo altamente militarizzata che divide la regione himalayana tra India e Pakistan. Tra i soldati indiani morti ci sono due ufficiali. Uno di questi, ha spiegato il portavoce militare Suneel Bartwal, proveniva dalle forze speciali. Nello scontro, secondo quanto riferito dall’esercito indiano su X, sono rimasti feriti alcuni ribelli. Il miliziano ucciso, ha affermato Bartwal, era un cittadino pakistano, un cecchino esperto in esplosivi.

India salutes the Supreme Sacrifice of Indian Army Officers Captain Shubham Gupta of 9 Para Special Forces and Captain MV Pranjal of 63 Rashtriya Rifles in the Rajouri anti-terror Ops of Jammu & Kashmir. Two soldiers also made supreme sacrifice, names yet to be released. 🇮🇳 💔 pic.twitter.com/2bVTyMueJM

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 23, 2023