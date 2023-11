Hamas rilascerà 50 donne e bambini nell'ambito di una tregua dei combattimenti di quattro giorni

Il governo israeliano ha approvato l’accordo che garantirà il rilascio di circa 50 ostaggi rapiti a Gaza durante l’attacco terroristico del 7 ottobre. Lo riporta The Times of Israel. “Il governo israeliano è impegnato a riportare a casa tutti i rapiti. Stasera il governo ha approvato il progetto della prima fase del raggiungimento di questo obiettivo, secondo il quale almeno 50 persone rapite – donne e bambini – saranno rilasciati nell’arco di quattro giorni, durante i quali ci sarà una pausa nei combattimenti“, ha scritto in una nota l’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu.

Qatar: “Tregua di 4 giorni entro 24 ore”

Il Qatar ha confermato l’accordo per un cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas in cambio del rilascio degli ostaggi detenuti dall’organizzazione palestinese, specificando che l’inizio della tregua verrà annunciato nelle prossime 24 ore. La pausa nei combattimenti durerà 4 giorni. Lo riporta The Times of Israel. “L’inizio della pausa sarà annunciato entro le prossime 24 ore e durerà quattro giorni, salvo proroga”, si legge nella nota. “L’accordo prevede il rilascio di 50 donne e bambini civili in ostaggio attualmente detenuti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di un certo numero di donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Il numero delle persone rilasciate aumenterà nelle fasi successive dell’attuazione dell’accordo”.

Israele: “Guerra riprenderà dopo tregua”

“Il governo israeliano, le forze israeliane di difesa e le forze di sicurezza continueranno la guerra per liberare tutti i rapiti, completare l’eliminazione di Hamas e garantire che Gaza non rappresenti una minaccia per lo Stato di Israele”. Lo scrive l’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un comunicato diffuso dopo il raggiungimento dell’accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi in cambio di una tregua nei combattimenti nella Striscia di Gaza.

Hamas: “Bene tregua, serviamo nostro popolo”

In un comunicato Hamas ha affermato di aver accolto con favore la “tregua umanitaria” approvata da Israele che prevede la liberazione degli ostaggi detenuti dai miliziani a Gaza in cambio del rilascio dei prigionieri palestinesi. Lo riporta The Times of Israel. “Le disposizioni di questo accordo sono state formulate secondo la visione della resistenza e dei suoi fattori determinanti che mirano a servire il nostro popolo e ad aumentare la sua fermezza di fronte all’aggressione”, afferma Hamas

Biden soddisfatto per accordo su ostaggi

Il presidente americano, Joe Biden, ha mostrato soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo tra Hamas e Israele per la liberazione degli ostaggi. Lo riporta The Times of Israel. Il leader di Washington si è detto “gratificato che alcune di queste anime coraggiose, che hanno sopportato settimane di prigionia e una prova indicibile, saranno riunite con le loro famiglie una volta che l’accordo sarà pienamente attuato”. Biden ha quindi ringraziato i leader di Qatar, Egitto e Israele per i loro sforzi. “È importante che tutti gli aspetti di questo accordo siano pienamente implementati”, ha aggiunto.

Usa: “Tre americani fra primi ostaggi che Hamas rilascerà”

Fra i primo ostaggi che Hamas rilascerà dopo il raggiungimento dell’accordo con Israele ci saranno tre cittadini americani, compresa una bambina di tre anni. Lo ha detto un alto funzionario statunitense. Lo riporta The Times of Israel. Il funzionario ha aggiunto che le prime persone saranno rilasciate giovedì mattina e spiegato che il numero totale di ostaggi liberati potrebbe aumentare.

