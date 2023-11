Milioni di persone negli Stati Uniti hanno preso d’assalto in numero record aeroporti e autostrade per le festività del Thanksgiving, in calendario il 23 novembre. L’Amministrazione per la sicurezza dei trasporti prevede di controllare 2,7 milioni di passeggeri solo nella giornata di mercoledì. Nelle immagini l’aeroporto di Denver. Domenica per il rientro è attesa la folla più numerosa con circa 2,9 milioni di passeggeri, un numero che supererebbe di poco il record stabilito il 30 giugno. Nel frattempo, AAA (la versione statunitense dell’Aci) prevede che 55,4 milioni di americani viaggeranno per almeno 50 miglia da casa con le strade che probabilmente saranno super trafficate.

